Après un mercato pour le moins compliqué, dans lequel le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à renforcer son équipe comme Thomas Tuchel le souhaitait, le directeur sportif Antero Henrique a été pointé du doigt à plusieurs reprises. Après la défaite face à Liverpool mardi soir, il a même essuyé une pique de Thiago Silva.

Et Le Parisien explique qu’au sein du club, les relations sont tendues. Et pour cause, l’entraîneur allemand et le directeur sportif portugais ne s’adressent presque plus la parole. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi resterait en retrait. Ambiance à Paris...