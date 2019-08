C’est le dossier qui agite le mercato ! Neymar Jr (27 ans) veut quitter le Paris Saint-Germain pour retourner au FC Barcelone. Interrogé par le Canal Football Club, Thomas Tuchel a évoqué l’avenir de la star brésilienne.

« Je n’ai pas de nouvelles sur le futur de Neymar. Il est encore avec nous, c’est un joueur super décisif pour nous. Si on perd Neymar, peut-être que je n’en dormirai pas, plaisante l’entraîneur parisien sur Canal+. Ce n’est pas possible de perdre Ney et de trouver un gars qui fasse les mêmes choses que lui. Ce n’est pas fini, on doit être réalistes. »

