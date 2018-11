C’était pressenti et c’est désormais officiel, Adrien Rabiot démarrera la rencontre face à Liverpool (match à suivre en direct commenté) sur le banc de touche, puisque Thomas Tuchel a préféré installer Marquinhos devant la défense, avec Verratti et Di Maria devant lui. Rabiot fait donc une nouvelle fois les frais des choix de l’entraîneur allemand. Qui a justifié sa décision au micro de RMC Sport.

« Oui oui c’est tactiquement. Car je veux jouer avec Marquinhos, Kimpembe et Thiago. C’est une décision tactique. Ce n’est pas un message. Tous les gars qui commencent sont super importants et ceux qu peuvent entrer le sont aussi. Adrien est avec nous. Je peux sentir que c’est super important qu’il soit sur le terrain à la fin du match », a glissé Thomas Tuchel. Pas sûr que cela atténue la déception du milieu de terrain formé au club, et en fin de contrat en juin prochain !