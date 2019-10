La presse espagnole suit de près l’actualité du Paris Saint-Germain, alléchée par la présence de Kylian Mbappé et Neymar dans les rangs franciliens. Et elle se jette sur le moindre début de polémique. C’est de la sorte qu’avait été interprétée la sortie médiatique de Mbappé après son entrée en jeu fracassante à Bruges (triplé). Certains médias espagnols ont jugé que cette affaire témoignait de tensions entre l’attaquant français et son entraîneur Thomas Tuchel. Sauf que ce dernier a pris la chose à la rigolade en conférence de presse, moquant les habitudes espagnoles...