Le dossier Neymar a avancé ces derniers jours. Et le Paris Saint-Germain ne serait pas contre récupérer de l’argent plus Ivan Rakitic et Ousmane Dembélé, en prêt. Mais si le Croate ne semble plus autant fermé à l’idée de quitter définitivement le FC Barcelone, le Français, lui, campe sur ses positions. Son agent, Moussa Sissoko, l’a une nouvelle fois rappelé ce mercredi sur RMC. Non, son joueur n’a aucune intention de quitter le Barça. « Je me répète pour la vingtième fois, Ousmane va rester et va réussir à Barcelone. Notre programme est écrit pour sa réussite. La soupe aurait sans doute été meilleure financièrement à Paris pour Ousmane et pour moi, son conseiller. Mais le plus important ce n’est pas l’argent, c’est la réussite de sa carrière ».

Pourtant, Le Parisien assure ce mercredi soir que le PSG ne lâche pas l’affaire. Et les pensionnaires du Parc des Princes misaient pour cela sur Thomas Tuchel, qui a déjà entraîné Dembouz au Borussia Dortmund. Le coach allemand, qui a de bonnes relations avec le joueur, aurait appelé l’international tricolore aujourd’hui afin de le convaincre de rejoindre le Paris SG. Il devra se montrer persuasif puisque le champion du monde 2018 refuse de quitter le Barça pour le moment.

