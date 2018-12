Si tout le monde ne parle que du dossier Adrien Rabiot, Alphonse Areola est également en fin de contrat en juin 2019 au Paris SG. Thomas Tuchel, interrogé en conférence de presse, a pris position, exprimant clairement son bonheur d’avoir l’international tricolore sous ses ordres et savourant ses progrès.

« C’est très important d’avoir Alphonse avec nous, qu’il reste avec nous, car je suis très content de lui, il a un grand potentiel. C’est une bonne occasion pour Alphonse pour atteindre le plus haut niveau et s’améliorer plus rapidement avec l’expérience de Gigi (Buffon). Je suis content des deux et de leurs performances », a indiqué le technicien allemand du PSG, refusant par ailleurs de fixer une hiérarchie à ce poste. C’est dit.