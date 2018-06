Le Paris Saint-Germain va encore perdre de jeunes talents durant le mercato d’été 2018. Yacine Adli devrait rejoindre Arsenal notamment. Mais si certains prennent la fuite, d’autres ont décidé de rester au sein du club de la capitale. C’est le cas de Timothy Weah. Interrogé The 42, média irlandais, la pépite du PSG en a dit plus sur ses intentions pour le marché des transferts. Ses propos sont relayés par le site Culture PSG.

« Le club, les joueurs et le staff technique sont incroyables. J’apprends énormément en côtoyant ces joueurs chaque jour à l’entraînement à un si jeune âge. Je remarque la progression dans mon jeu. Je suis vraiment content d’être au PSG. Je veux rester là et apprendre, j’espère avoir du temps de jeu (...) J‘ai l’impression que le prêt est encore trop tôt. Je veux toujours jouer avec le groupe et gagner du temps de jeu. Peut-être que je vais être prêté lors du mercato hivernal ou en fin de saison prochaine. » Un discours qui doit faire plaisir aux supporters parisiens.