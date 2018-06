Si l’actualité footballistique va être rythmée par la magie de la Coupe du Monde d’ici quelques jours, et ce, durant plusieurs mois, les clubs ne se reposent pas sur leurs lauriers loin delà. C’est certainement le cas de Thomas Tuchel, nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Si le technicien allemand n’a pas encore fait ses preuves, certains voient déjà son arrivée d’un bon oeil.

C’est le cas de l’attaquant Timothy Weah. Interrogé en zone mixte après le match nul des Etats-Unis face à la France (1-1), le jeune joueur de 18 ans pense que son arrivée ne pourra être que bénéfique pour les jeunes du PSG qui ont tendance à partir de plus en plus tôt. « Dortmund et le PSG, ce n’est pas la même chose. Dortmund force vraiment à faire jouer les jeunes. Il peut changer cela au PSG, je pense. Beaucoup partent et c’est dommage pour le club. Il va pousser cela », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Le Parisien.