Alors qu’il avait joué les deux premières journées de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, inscrivant même un but, Timothy Weah n’a depuis plus évolué avec l’équipe première. Malgré cela, il est toujours sélectionné avec les États-Unis. Et c’est en marge du rassemblement de la Team USA qu’il s’est exprimé en zone mixte. Il a notamment évoqué sa vie au sein du vestiaire parisien, mais également son avenir.