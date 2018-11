Le Paris Saint-Germain reçoit le Toulouse Football Club à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, au Parc des Princes. Leaders incontestés, les Parisiens tenteront de prolonger leur parcours sans faute et d’ajouter une 14e victoire de rang. En face, sans succès depuis 9 matches, les Toulousains (15es) chercheront l’exploit pour éviter de s’enfoncer un peu plus dans les méandres du classement.

Pour cette rencontre, à quelques jours de la réception de Liverpool en Ligue des champions, Thomas Tuchel compose avec les absences de Neymar et Mbappé. Il aligne un 3-4-3 au coup d’envoi, avec Gigi Buffon dans le but. La défense est aujourd’hui composée de Kimpembe, Thiago Silva et Marquinhos. Au milieu, Meunier évoluera sur l’aile droite, Moussa Diaby sur l’aile gauche. Au milieu, Verratti et Rabiot sont alignés. Devant, Draxler jouera en soutien de Di Maria et Cavani. Du côté d’Alain Casanova, c’est un 5-4-1 qui est privilégié. Reynet occupe le poste de gardien, quand la défense à cinq est composée de Moreira, Amian, Jullien, Moubandje et Sylla. Dossevi, Sidibé et Gradel sont accompagnés par Manu Garcia, préféré à John Bostock au milieu. Devant, Leya Iseka est aligné seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

PSG : Buffon - Silva, Kimpembe, Marquinhos - Meunier, Verratti, Rabiot, Diaby - Draxler, Di Maria, Cavani

Toulouse : Reynet - Moreira, Amian, Jullien, Moubandjé, Sylla - Sidibé, Garcia, Dossevi, Gradel - Leya Iseka