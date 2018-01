Le cas Kevin Trapp est plutôt flou. Alors que l’agent du portier allemand avait laissé entendre qu’un départ pourrait être à l’ordre du jour, le Paris Saint-Germain aurait fait savoir à son joueur qu’il n’avait aucune chance de quitter le navire rouge-et-bleu.

Une décision sans doute prise depuis le départ en prêt de Descamps à Tours. De son côté, l’intéressé a calmé le jeu à l’issue du match remporté hier soir par le PSG face à Rennes (6-1). « Dès que je peux jouer, j’essaie de répondre présent et pour la Coupe du monde, c’est le sélectionneur qui choisira. Le mercato est ouvert et il y a beaucoup de rumeurs. Mais je suis toujours à Paris et je n’ai jamais demandé à partir », a-t-il confié en zone mixte.