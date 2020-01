Au coup d’envoi du 8e de finale entre Pau et le Paris SG (0-2) ce mercredi, c’est le milieu de terrain argentin Leandro Paredes (25 ans), arrivé il y a un an au sein du club de la capitale en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, qui portait le brassard de capitaine. Un choix que son entraîneur Thomas Tuchel a expliqué en conférence de presse d’après-match.

« On a cherché un capitaine pour ce match, a expliqué Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, après la rencontre. Normalement ça aurait dû être Layvin (Kurzawa) mais sa situation ces derniers jours n’était pas claire. Donc on a donné le brassard à Leo parce que je voulais quelqu’un au cœur du jeu. C’était aussi un moyen de lui montrer que j’ai confiance en lui et pour lui de prendre des responsabilités. Il a fait un bon match, il a été fiable dans son jeu et a marqué un but décisif », a expliqué le technicien allemand. Le message est passé.