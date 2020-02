Mercredi, nous vous révélions que Thomas Tuchel avait eu une prise de bec avec Leandro Paredes et Mauro Icardi, ce qui expliquait, en partie, l’absence du groupe pour le premier et la non-entrée en jeu pour le second lors de la rencontre face au Borussia Dortmund. Cependant, en conférence de presse, l’entraîneur du PSG, interrogé sur le cas Paredes, a assuré avoir de bonnes relations avec l’Argentin et que le choix de s’en passer était purement sportif.