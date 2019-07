Thomas Tuchel s’est exprimé après la victoire de son équipe lors d’un amical organisé en Chine face au Sydney FC. Il a bien sûr évoqué le cas Neymar, mais a aussi parlé de sa dernière recrue en date, Idrissa Gueye. « Je suis très content de son arrivée. Ce n’est pas un secret qu’on a essayé de le signer cet hiver. C’est une très bonne nouvelle. Avec sa détermination, son intensité, c’est le genre de profil dont on a absolument besoin », a-t-il déclaré, relayé par L’Equipe.

Contrairement à la saison passée, Thomas Tuchel va pouvoir s’appuyer sur plusieurs profils différents dans l’entrejeu, où il dispose de Verratti, Paredes, Gueye, Herrera ou potentiellement de Marquinhos et Draxler. L’entraîneur allemand en a dit plus sur ses plans concernant Gueye et Herrera. « Pour moi, ce n’est pas le même poste. Herrera est un « 8 », un milieu box to box. Gueye est plus un milieu récupérateur, qui va nous permettre d’évoluer avec une sentinelle devant la défense. Sa meilleure position pour moi est de jouer comme 6, ou dans un double pivot. Il possède à la fois des qualités de relance et de récupération. » On ne verra pas les deux hommes tout de suite à l’oeuvre ensemble puisque Gueye va encore bénéficier de plusieurs jours de repos suite à sa participation à la CAN.

