Et si Yuri quittait la capitale un an après son arrivée seulement ? Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo il y a deux semaines, le latéral gauche du Paris Saint-Germain se disait heureux à Paris, malgré un temps de jeu pas forcément conséquent. Et l’ETB, télévision publique basque, a dévoilé de nouvelles informations sur l’avenir du Basque.

On apprend ainsi que l’Athletic est passé à l’attaque pour le joueur, et le club basque aurait déjà contacté le PSG. Ce dernier a fixé le prix de Yuri à 30 millions d’euros. Le joueur lui serait prêt à changer d’horizon et à rejoindre Bilbao. L’Athletic considère cependant la somme demandée par les Parisiens trop élevée.