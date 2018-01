Prêté l’été dernier par le PSG à Stoke City, Jesé ne conservera pas un souvenir impérissable de son passage en Premier League. Pour couronner le tout, l’ancien joueur du Real Madrid est confronté à des problèmes familiaux depuis plusieurs jours. Ce samedi, Marca révèle que l’attaquant espagnol aurait été libéré de son contrat par le club anglais et pourrait être prêté rapidement à Las Palmas.

Le Paris SG ne compte pas sur le joueur et ne devrait pas faire obstacle à un nouveau prêt cet hiver. Miguel Angel Ramirez entraîneur de Las Palmas, avait clamé haut et fort dernièrement son désir de voir revenir Jesé cet hiver. Actuellement à Madrid où il s’entretient avec un préparateur physique personnel, le principal protagoniste attendrait désormais que le club parisien et les pensionnaires de Liga trouvent un accord.