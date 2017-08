L’arrivée de Neymar au PSG suscite un engouement sans précédent. Si les réactions s’enchaînent dans le monde du football et ailleurs, une devrait particulièrement émouvoir la star brésilienne.

En effet, la légende du foot brésilien le roi Pelé s’est fendu d’un petit tweet pour féliciter chaleureusement l’ancien barcelonais. L’icône du football auriverde en profite également pour vanter les mérites de la capitale française.

Congratulations @neymarjr, good luck in your new challenge. Paris is a beautiful city, one of my favorite in the world ! pic.twitter.com/wENWRcLB9X

— Pelé (@Pele) 3 août 2017