Aujourd’hui coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic a connu de belles heures avec le Paris Saint-Germain en tant que joueur et entraîneur. À la veille du classique entre l’Olympique de Marseille et le PSG (21h, à suivre sur notre live commenté), le technicien bosnien a accordé un entretien au journal L’Équipe où il évoque la situation parisienne en Ligue des Champions depuis l’arrivée des Qatariens.

Dans sa verve habituelle, Halilhodzic est loin d’être tendre avec ces derniers et ses successeurs sur le banc du club de la capitale. « Aucun entraîneur sous l’ère qatarienne n’est parvenu à faire une véritable équipe, en bloc, solide et avec une rigueur absolue. Or, pour gagner la Ligue des Champions, c’est indispensable. » Une observation que le match nul concédé à domicile contre Naples (2-2) a dû lui confirmer.