Alors que l’avenir de Gonçalo Guedes doit rapidement être réglé, le père de l’ailier portugais s’est exprimé dans un entretien accordé à l’émission Tribuna Deportiva de 97.7 Radio. Il a confirmé la volonté des Ches de garder le joueur, mais surtout du joueur de rester.

« Gonçalo est très heureux à Valence et il aimerait continuer ici. En tant que père, je pense que le meilleur serait qu’il continue à Valence. Je crois qu’il pourrait continuer une ou deux saisons de plus. Devenir un grand actif de Valence et partir par la grande porte. Si Gonçalo reste à Valence, tout le monde est gagnant. Le futur de Gonçalo ne passe pas par Paris à cause de sa structure sportive. L’avoir sur le banc n’intéresse pas le PSG. On sait que Peter Lim essaye de le transférer définitivement, mais ça dépend de beaucoup de choses, le Mondial, les appels, les intérêts etc... », a-t-il lancé.