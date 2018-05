Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2012, Marco Verratti a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas, contrairement à l’été dernier, plier bagage lors du prochain mercato. Toujours ambitieux, l’Italien attend désormais de savoir quels joueurs viendront renforcer un effectif toujours en quête d’un exploit en Ligue des champions. Et alors que le nom de Paul Pogba circule ces derniers jours, Gufetto a fait savoir que le Français de Manchester United serait le bienvenu.

« Je pars du principe que, selon moi, c’est normal que tous les grands joueurs veulent venir au PSG parce qu’il y a un grand projet comme il en existe peu en Europe et c’est une équipe vraiment compétitive. Et puis la ville est incroyable. À Paris, il y a la possibilité de gagner quelque chose d’important. Après, c’est le club qui décide comment renforcer l’équipe. Quiconque viendra sera le bienvenu, mais il devra aussi donner le meilleur de lui-même. (...) C’est plus facile avec de grands joueurs comme lui. », a-t-il déclaré dans l’Extratime de la Gazzetta dello Sport.