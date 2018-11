En marge de la victoire face à Lille hier en Ligue 1 (2-1), le PSG est dans la tourmente suite aux nouvelles révélations des Football Leaks. Alors que le club a déjà communiqué hier sur le sujet, rejetant les accusations faites à son encontre, le secrétaire général parisien, Victoriano Melero a lui aussi nié en bloc toutes ces allégations, dans les colonnes du Parisien aujourd’hui.

« Le point clé est que Paris n’a jamais fraudé, que ce soit les lois françaises, les réglementations sportives ou les décisions de l’UEFA… Et le club a toujours été totalement transparent. Tous nos contrats, que ce soit avec nos partenaires qatariens ou autres, ont été communiqués depuis le début à l’UEFA. Elle connaît leur valeur, leur durée et leurs conditions. Il n’y a aucun accord ou entente entre le PSG et l’UEFA. Le processus du fair-play financier aboutit soit à des décisions soit des accords transactionnels. C’est fait avec l’apport de l’administration comme dans toutes les instances du football. Il n’y a pas de processus particulier pour le PSG qui est traité comme tous les autres clubs européens. »