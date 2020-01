Six mois plus tard, on peut dire que le Paris Saint-Germain a réussi son coup avec Mauro Icardi. L’attaquant argentin s’est très vite adapté à sa nouvelle équipe, et totalise 14 réalisations en 18 rencontres toutes compétitions confondues. Prêté jusqu’à la fin de la saison, la question de son avenir va forcément se poser assez rapidement. Le principal concerné lui voudrait bien rester, et les dernières informations indiquent que le club de la capitale serait prêt à lever son option d’achat de 70 millions d’euros.

Sa compagne et agent, Wanda Nara, laisse en revanche planer le doute à chaque sortie médiatique. L’Argentine s’est encore exprimée, à l’occasion d’un entretien accordé lors du lancement d’une émission de télé-réalité en Italie. « S’il quittera le PSG en fin de saison ? Ce sera sa décision. Il n’y a rien de certain. On verra. C’est évident que voyager entre Paris, Rome et Milan c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais je vais y’arriver. Mauro fait de belles choses en France et j’en suis heureuse. On a trouvé beaucoup d’amis. Donc on verra... », a-t-elle lancé dans des propos rapportés par Eurosport. Pas de quoi rassurer les fans parisiens...