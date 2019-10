Recruté cet été au Séville FC contre un chèque de 20 M€, Pablo Sarabia (27 ans) connait quelques difficultés à s’adapter au Paris Saint-Germain. Si l’Espagnol avait montré de belles choses en préparation, il manque de régularité dans le jeu et se montre moins décisif que la saison passée en Liga où il avait explosé (12 buts et 13 passes décisives). Cependant, Thomas Tuchel lui maintient sa confiance et son ancien coéquipier en Andalousie, Wissam Ben Yedder, aujourd’hui à Monaco, estime pour sa part que le milieu offensif retrouvera la confiance qui faisait sa force.

« Il sort d’une année à Séville où il a été très efficace. Et on le sentait très en confiance. Plus il était décisif, plus il tentait des choses, plus il marquait. Il était dans une grosse dynamique. C’est un joueur qui a besoin de confiance. Ce n’est pas quelqu’un de renfermé, il peut même être un leader, juge l’attaquant français dans les colonnes de L’Équipe. Il nous motivait beaucoup à Séville mais il doit sentir la confiance autour de lui. Il est très exigeant avec lui-même. En plusieurs saisons, je ne l’ai jamais vu engueuler un coéquipier. Non, lui, quand ça ne va pas, il s’en prend avant tout à lui. »

