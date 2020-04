Au Paris Saint-Germain, la saga Neymar (28 ans) devrait reprendre de plus belle une fois que le mercato estival 2020 aura ouvert ses portes, même si, à l’heure actuelle, on ne sait pas trop quelles seront les dates du marché des transferts en raison de la pandémie de coronavirus. La possibilité que l’international auriverde retourne au Barça cet été semble bel et bien exister, 3 ans après l’avoir quitté pour rejoindre Paris.

Xavi, l’ancien milieu de terrain mythique du FC Barcelone, a en tout cas validé un éventuel de son ancien partenaire : « Neymar de retour à Barcelone ? Pourquoi pas ? D’un point de vue football, je n’ai aucun doute à son sujet et j’ai vécu avec lui dans un vestiaire, il me semble que c’est une grande personne pour vivre avec dans un groupe. Il était professionnel ici, à Barcelone, et il y ferait des différences. Après, il y a un problème social et un problème bureaucratique, sur lesquels je ne m’aventure pas. Mais sur le terrain, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde », a confié le champion du monde 2010 en discutant avec le youtubeur DjMaRiiO et dans des propos rapportés par As.