A 17 ans, Yacine Adli a connu sa première apparition avec le PSG lors de la 38e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain n’a disputé que quelques minutes seulement mais cela suffit à son bonheur comme il l’a expliqué au Parisien à la fin de la rencontre. Il affirme également qu’il a ressenti un peu de pression au moment de rentrer sur le terrain.

« J’espère que ce n’est que le début d’un grand chemin. J’avais un peu la boule au ventre au moment de rentrer sur le terrain mais ce n’est que du football et finalement rien ne change beaucoup. Le rythme est un peu différent mais on est une équipe qui a la possession et on avait le ballon la plupart du temps. Le PSG est une équipe avec beaucoup de grands joueurs, ce sont des stars. C’est un plus de pouvoir jouer avec eux. J’espère que cela va me servir. »