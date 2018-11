Cette année, Thomas Tuchel a décidé de s’appuyer sur la jeunesse du PSG. Facile leader du championnat avec 12 victoires, le club de la capitale a en effet utilisé par moins de 10 joueurs formés au club cette saison en Ligue 1. Et si parmi ces jeunes, on retrouve Stanley Nsoki, Timothy Weah, Moussa Diaby ou encore Colin Dagba, un autre jeune de cette génération attend toujours son heure : Yacine Adli. La pépite parisienne n’a en effet toujours pas porté le maillot parisien avec l’équipe de Thomas Tuchel...

Et selon L’Equipe, la direction du Paris Saint-Germain souhaiterait le prêter cet hiver afin qu’il prenne du temps de jeu. Après avoir signé son contrat pro l’été dernier (il a un contrat de 60 000€ par mois et une prime d’1 M€ à la signature), le joueur n’a jamais fait une apparition avec l’équipe de Thomas Tuchel, et ce malgré qu’il s’entraîne avec les professionnels. Une porte de sortie lui permettrait de faire ses armes ailleurs, comme l’ont fait Alphonse Areola ou Adrien Rabiot avant lui.