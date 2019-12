Revenu au pays après un court passage à Paris pendant la saison 2017/2018, Yuri Berchiche est devenu indiscutable à l’Athletic, équipe qui réalise une belle saison. Ce week-end, il se déplacera au Bernabéu avec son équipe pour défier le Real Madrid. Et forcément, dans son interview concédée au média El Mundo, en tant qu’ancien du PSG, il a été interrogé sur l’avenir Kylian Mbappé.

« Avec toutes les rumeurs et ce que j’entends dans les médias, je pense qu’il est destiné à jouer au Real Madrid, tous les chemins mènent à Madrid. La question c’est de savoir quand, si dans un an, dans deux... Ça va être compliqué pour le Real Madrid, le président n’est pas quelqu’un avec qui il est facile de négocier, mais je crois que son avenir est à Madrid et il sera un joueur important pour le Real », a expliqué le latéral basque. Pas sûr que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo voient les choses de la même façon...