Ce soir, Marco Verratti retrouvera au Parc des Princes son ancien coéquipier, mais toujours ami, Lorenzo Insigne, lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et le Napoli (21h, à suivre sur notre live commenté). Les deux hommes se sont connus à Pescara, en Serie B, lors de la saison 2011-2012, où ils ont raflé le titre de champion. Coach des Delfini cette année-là, Zdenek Zeman, connait bien le milieu parisien et l’a encensé dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport aujourd’hui.

« C’est un regista (meneur de jeu reculé, NDLR) qui doit jouer dans un milieu à trois, avec deux joueurs à ses côtés. Jouer regista à deux est plus difficile. Lui, il doit beaucoup de ballons, et de toute façon pour moi, il est aussi bon en sélection. Il ne perd pas un ballon avec la Nazionale, ce sont souvent ses coéquipiers le comprennent trop tard », a-t-il déclaré au quotidien sportif transalpin. Il a aussi confié que Verratti était, selon lui, le meilleur au monde. « Dans son rôle, c’est le plus fort au monde. Meilleur que Modric. » L’Italien appréciera.