Il avait effectué un superbe début de saison (14 matches, 11 buts et 2 passes décisives en Eredivisie) mais malheureusement pour lui il a connu de nombreux soucis physiques à partir du mois d’octobre. Malgré un léger retour en décembre, Donyell Malen (20 ans) doit déjà mettre fin à sa saison. Il vient d’être opéré indique le PSV Eindhoven dans un communiqué.

L’international néerlandais a subi une intervention chirurgicale du genou gauche aux États-Unis où il va rester deux semaines, précise le communiqué médical. Malen devrait également manquer l’Euro cet été. « Bien sûr, il est décevant que je ne puisse plus jouer au football cette saison, mais cela aurait pu être pire. Je veux remercier ma famille et tous ceux qui m’ont soutenu. Je vais tout faire pour revenir plus fort. »