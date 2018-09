Mardi soir, à l’occasion du duel entre le PSV et le FC Barcelone, Hirving Lozano foulera la pelouse du Camp Nou pour la première fois. Et la star mexicaine aurait même pu débuter plus tôt dans l’arène catalane, puisque le Barça était intéressé par ses services l’été dernier.

« Ça s’est bien passé pour moi au Mondial et beaucoup de clubs sont venus me voir, c’est quelque chose de beau pour moi. Mon agent m’a expliqué qu’il y a eu un intérêt du Barça. Ce serait un rêve de rejoindre ce grand club », a lancé le Mexicain dans des propos rapportés par Marca.