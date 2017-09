Titulaire a la place de Patrice Evra, lors de la victoire de Marseille à Amiens (0-2) le weekend dernier, Jordan Amavi (23 ans) a tenu son rang. Pour le quotidien des Bouches-du-Rhône La Provence, Claude Puel, ancien entraineur d’Amavi à Nice, a jugé timide mais prometteuse la première titularisation de l’international Espoirs français à l’OM :

« Son évolution est bonne. Je l’ai vu contre Monaco, il était à la peine à un poste qu’il ne maîtrise plus. Il doit avoir le jeu devant lui, dans une défense à 4 ou 5, mais ce n’est pas un ailier. Placé en tant que défenseur, il a repris des bases. Il a un gros potentiel, un profil de latéral moderne. Il peut s’améliorer dans la dernière passe, le dernier centre, mais il doit toujours garder la rigueur défensive à l’esprit, car c’est un défenseur avant tout. Il va s’aguerrir et devenir de plus en plus fiable. »