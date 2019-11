La sélection nationale U19 a parfaitement entamé sa campagne du 1er tour des éliminatoires de l’Euro 2020, disputée du 13 au 19 novembre au Danemark. Pour leur entrée dans ce mini-tournoi, les jeunes hommes de Jean-Luc Vannuchi ont facilement disposé des Iles-Féroé (5-0). Dans cette rencontre, le Monégasque Arthur Zagre a ouvert le score (14e), avant que le Rennais Adrien Truffert ne s’offre un doublé (44e, 82e). L’Amiénois Ulrick Brad Eneme Ella (63e) et le joueur de Valencia Koba Lein Koindredi (85e, s.p.) ont également participé à la fête.

Pour faire un pas de plus vers l’UEFA Euro 2020, dont la phase finale aura lieu en Irlande du Nord en juillet prochain, les Bleuets devront encore se défaire de la Finlande (samedi, 13h) et du Danemark (mardi, 14h), pays hôte, toujours à Koge. Les deux premiers du groupe (et éventuellement, le troisième) seront qualifiés pour le tour Élite prévu au printemps 2020 (tirage au sort le 3 décembre, à 11h00, à Nyon).