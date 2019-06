Les qualifications pour l’Euro 2020 se poursuivaient ce soir avec 12 rencontres qui avaient lieu un peu partout sur le Vieux Continent. Dans le groupe A, la République Tchèque est venue à bout de la Bulgarie 2-1. Dans la poule B, l’Ukraine a humilié la Serbie en s’imposant 5-0 et prend trois points d’avance sur le Luxembourg.

L’Espagne elle s’est promenée aux Iles Féroé. Grâce à Ramos, Navas (19e), Gaya et un but contre son camp de Gestsson, la Roja s’est imposée 4-1 et a maintenant deux points d’avance sur la Suède, qui elle a battu Malte 3-0, dans le groupe F.

Groupe A :

Monténégro 1 - 1 Kosovo : Mugosa (69e) ; Rashica (24e).

République Tchèque 2 - 1 Bulgarie : Schick (19e, 50e) ; Isa (3e)

Groupe B :

Lituanie 1 - 1 Luxembourg : Novikovas (79e) ; Fernandes (21e).

Ukraine 5 - 0 Serbie : Tsygankov (26e, 28e), Konoplyanka (46e, 75e), Yaremchuk (59e).

Groupe D :

Géorgie 3 - 0 Gibraltar : Gvilia (30e), Papunashvili (59e), Arveladze (sp 76e).

Danemark 1 - 1 Irlande : Höjbjerg (76e) ; Duffy (85e)

Groupe F :

Suède 3 - 0 Malte : Quaison (2e), Claesson (50e), Isak (81e).

Norvège 2 - 2 Roumanie : Elyounoussi (56e), Odegaard (70e) ; Keserü (76e, 90e+2).

Iles Féroé 1 - 4 Espagne : Olsen (30e) ; Ramos (5e), Navas (19e), Gestsson (csc 33e), Gaya (71e).

Groupe G :

Lettonie 0 - 3 Israël : Zahavi (9e, 50e, 80e)

Macédoine 0 - 1 Pologne : Lewandowski (47e).

Autriche 1 - 0 Slovénie : Burgstaller (74e)

