Rétrogradée en Ligue B de la Ligue des Nations et battue par la Hongrie lors de son dernier match des éliminatoires pour l’Euro 2020, la Croatie se devait de retrouver un esprit conquérant face au Pays de Galles. A domicile, les finalistes de la dernière Coupe du monde ont dominé le match pendant une heure. Grâce à un bon travail côté droit d’Ivan Perisic, James Lawrence était contraint au but contre son camp (1-0, 17e). Le joueur de l’Inter Milan se muait ensuite en buteur au retour des vestiaires (2-0, 48e). Entre temps, un but croate était refusé à Mateo Kovacic pour un hors-jeu (47e). Le Pays de Galles sortait enfin le bout de son nez au retour des vestiaires avec un but de David Brooks (2-1, 77e) mais c’était insuffisant. Avec cette victoire, la Croatie prend provisoirement la tête du groupe E.

Placées dans le groupe de la France (qui joue ce soir à 20h45 contre la Turquie dans une rencontre à suivre sur notre live commenté), l’Islande et l’Albanie se retrouvaient. Avec un bilan d’une victoire et d’une défaite, les deux formations avaient l’occasion de rejoindre le haut du classement. Grâce à un but de Johann Gudmundsson (22e), l’Islande s’est imposée 1-0. Cela lui permet de rejoindre la France et la Turquie avec 6 points. L’Albanie de son côté se complique la tâche.

