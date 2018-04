Pierre-Emerick Aubameyang (28 ans) a débarqué à Arsenal en cours de saison, lors du mercato hivernal. Pas la meilleure période pour s’intégrer et malgré tout, avec sa bonne humeur et surtout sa réussite face au but, l’ancien Stéphanois s’est parfaitement fondu dans le collectif londonien. En cela, il remercie Alexandre Lacazette, pourtant un concurrent direct à son poste. Comme il l’a raconté au site officiel des Gunners, il avait initialement quelques doutes sur son partenaire en raison de son passé lyonnais !

« Mon ami Lacazette était à Lyon quand j’étais à Saint-Étienne. C’est un joueur que j’apprécie, il a été généreux avec moi quand je suis arrivé, c’est une bonne personne, c’est quelqu’un de positif. Je n’étais pas sûr de lui à 100% à mon arrivée parce je ne m’entendais pas avec certains joueurs de Lyon. Mais je n’ai eu aucun problème avec lui lorsque je les ai affrontés. Je suis vraiment content de connaître une personne aussi positive, il m’a aidé à m’intégrer dans le vestiaire », a expliqué Aubameyang.