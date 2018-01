Après s’être écharpé pendant plusieurs jours avec le président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud sur le penalty très discutable qu’a obtenu Lyon à Toulouse (19e journée de Ligue 1), Jean-Michel Aulas a félicité son homologue sur le réseau social Twitter par rapport à son entretien dans les colonnes des Echos.

Le dirigeant phocéen a annoncé ses 4 projets pour permettre à l’OM d’être compétitif en 2018. Jean-Michel Aulas a apprécié cette ambition. « Bravo à Jacques-Henri Eyraud (ndlr) pour un projet d’entreprise convainquant et ambitieux pour l’OM et le foot français : moi j’aime cela et c’est comme cela qu’on rattrapera peut être le PSG. »