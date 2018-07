Samedi dernier, l’équipe de France a disposé de l’Argentine (463) lors de son huitième de finale de la Coupe du monde 2018. Et dans quelques heures, la sélection entraînée par Didier Deschamps défiera l’Uruguay en quart de finale. À la veille de ce duel très important pour les Bleus, Eric Cantona est revenu sur le succès tricolore contre l’Albicleste.

L’ancien joueur de Manchester United notamment a en effet évoqué la performance de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, à travers une vidéo disponible sur son compte Instagram, et s’est même permis une comparaison inattendue : « ne pleure pas l’Argentine, 4-3. La vérité est là, il est plus rapide que vous. Il court à travers le terrain, vous ne pouvez pas l’attraper. Vous tentez de faire de votre mieux, il garde ses distances... Kylian Mbappé est incroyable ! La dernière fois que j’ai vu un garçon semer tout le monde à travers le terrain comme il l’a fait, c’était dans l’épisode 2567 de Captain Tsubasa. » Une petite réference à Olive et Tom.