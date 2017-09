Olivier Giroud à l’entraînement se démultiplie. L’attaquant des Gunners s’est pris pour un gardien de but hier lors de la séance quotidienne d’Arsenal. Sur une frappe de Granit Xhaka, il a réussi une superbe parade.

Un arrêt qui lui a donné l’occasion de chambrer les deux portiers des Gunners, Petr Cech et David Ospina. « Petr who ?, Ospi who ? » (« Petr qui ? Ospi qui ? ») s’est-il exclamé sous les rires de son coéquipier suisse.