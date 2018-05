Ce samedi, nous avons eu droit à une nouvelle passe d’armes par médias interposés entre l’OL et l’OM. La cause ? L’arbitrage. Il y a d’abord eu Rudi Garcia qui avait répondu à la conférence de presse de Genesio. Le coach lyonnais avait affirmé que Marseille n’aurait « pas trop à se plaindre de l’arbitrage, ça change de d’habitude. » Son homologue marseillais lui a lancé une pique aujourd’hui. « C’est sûr que Genesio, il ne peut pas se plaindre de l’arbitrage sur toute la saison (...). Il devrait surtout bénir le fait qu’il n’y ait pas l’assistance vidéo cette saison, car son équipe serait quatrième et décrochée. » Jamais avare de bons mots, Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à tweeter, assurant que « Garcia avait disjoncté ».

Mais ce n’est pas terminé car l’OL a publié ce soir un communiqué répertoriant toutes les erreurs d’arbitrage en sa défaveur, tout en comptant celles en faveur de l’OM. « Drôle de calcul que celui de Rudy Garcia ! L’OL n’a pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être à Dijon et à Montpellier. Par contre, notre équipe aurait pu obtenir 4 penalties face à Bordeaux, Nantes, PSG et Rennes et ne les a pas eus ! Garcia ne se souvient que de deux situations défavorables à l’OM contre Nantes et Montpellier. Il oublie que son équipe a eu 6 décisions favorables face à Angers, Bordeaux, Troyes, Monaco, Dijon et le PSG ! Alors l’OL vraiment avantagé ? » Le temps va être long jusqu’à la finale de la League Europa le 16 mai prochain.

