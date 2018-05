À 26 ans, Roberto Firmino est l’un des attaquants les plus en vue sur le Vieux continent. Son appartenance au trio de feu des Reds de Liverpool lui assure notamment une visibilité accrue. S’il ne présente pas des statistiques stratosphériques pour un buteur, son travail de l’ombre est fortement complimenté par les observateurs du ballon rond. Lors d’un passage sur l’émission Late Football Club diffusée sur Canal +, Jean-Philippe Durand, l’ancien responsable de la cellule de recrutement de l’OM, a révélé comment le club phocéen est passé à côté du joueur brésilien.

« Il nous a été proposé, et on l’a pris à l’essai pendant un mois à Marseille avec la réserve. Tous les éducateurs étaient unanimes pour dire que c’était un joueur intéressant. Il s’est présenté comme avant-centre et a même fait des séances avec le groupe pro devant le but où il avait été impressionnant. Après, c’était un gamin de 17 ans qui arrivait du pays, il était un peu perdu. Et c’est vrai qu’à l’époque, dans la stratégie de recrutement de l’OM, il n’a pas été validé de mettre de l’argent sur un joueur comme ça… C’était certainement une erreur vu son parcours ». Des déclarations qui risquent de donner des regrets aux supporters marseillais...