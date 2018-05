Depuis plusieurs années maintenant, le duo Cristiano Ronaldo - Lionel Messi règne sur le monde du ballon rond. A eux deux, il culmine 10 Ballon d’or. Il faut remonter à 2007 pour voir un autre nom (Kaka) figurer dans ce palmarès. Si désormais, les deux géants sont à égalité avec 5 Ballon d’or chacun, le Portugais a connu une période faste entre 2009 et 2012, où il a vu son rival glaner le précieux sésame à 4 reprises.

Lors d’un long entretien accordé à L’Equipe Magazine, la mère de CR7, Maria Dolores a accepté d’évoquer la vie de son fils. Interrogé sur la période où l’attaquant portugais broyait du noir en voyant son rival triompher, la mère de CR7 n’a eu le temps de répondre que la sœur de Ronaldo a coupé fermement le journaliste et pris la parole. « On ne parle pas de Messi à la maison ! Cristiano sait que, derrière la porte, il y a un tourbillon. Et que, quand il passe la porte de l’extérieur vers l’intérieur, il est protégé. C’est là qu’il recharge toutes les batteries. » C’est dit !