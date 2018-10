Ce dimanche, le PSG et l’OL s’affrontent au Parc des Princes (21h00) pour clôturer la 9ème journée de Ligue 1. Et en marge de ce choc, Lyon et Jean-Michel Aulas ont demandé à Jonathan Calderwood, jardinier du club, de venir donner quelques conseils quant aux pelouses lyonnaises. C’est ce qu’explique Jean-Michel Aulas dans Le Figaro.

« J’ai eu récemment besoin du PSG du fait de sa compétence en matière de gestion des pelouses. J’ai demandé s’ils pouvaient nous déléguer leur « green-keeper » pour nous aider à résoudre nos problèmes de pelouse qui sont difficiles. Ils l’ont fait de manière ouverte et en gentleman. Chapeau à eux. Il est venu à Lyon dernièrement nous faire un audit et la pelouse du Groupama Stadium, qui a été changée, est repartie dans de très bonnes conditions, mais aussi sur tous les terrains du camp d’entraînement, soit 6 ou 7. Nasser Al-Khelaïfi a été le décideur, je l’en remercie publiquement », a ainsi déclaré le président lyonnais. De quoi rendre les relations entre les deux clubs meilleures avant le choc de dimanche soir ?