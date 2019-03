Dans une longue interview accordée à beIN Sports, José Mourinho est revenu sur son passage au Real Madrid (2010 à 2013). A l’époque, la Casa Blanca ne réalisait pas forcément de parcours exceptionnel en Ligue des champions. L’entraîneur portugais concède volontiers que le Real craignait énormément... L’Olympique Lyonnais ! Il faut dire que l’année avant l’arrivée de Mourinho à Madrid, les Merengues avaient été éliminés par Lyon en huitièmes de finale...

« Je ne suis pas le meilleur en stats mais je crois que cela faisait sept ou huit ans que le Real n’arrivait même pas à atteindre les quarts de finale. Ils faisaient les phases de poule et sortaient directement en huitièmes. Pour ma première saison, on a joué Lyon en huitièmes de finale et le club avait peur (éliminé en 8e par Lyon la saison précédente). Je ne comprenais pas comment on pouvait avoir peur de jouer contre Lyon. Une bonne équipe, mais c’était Lyon. Tout le monde tremblait à cause de la longueur de cette période vraiment négative. On a réussi à les éliminer (en 2010-11), à aller en demi-finales où on a perdu aux tirs au but et de manière assez incroyable (la saison suivante, en 2011-12, face au Bayern), » révèle ainsi l’ancien manager de Manchester United.