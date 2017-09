Contre les Îles Féroé, le Portugal s’est imposé (5-1) jeudi 31 août, en match de qualification à la Coupe du monde 2018. Buteur, Cristiano Ronaldo a battu le record de buts inscrits par un joueur en sélection nationale. Record détenu jusqu’alors par Pelé. Le génie auriverde avait inscrit 77 buts avec la Seleção, le Portugais en est à 78. S’il a tenu à le féliciter, le triple champion du monde n’a pas pu s’empêcher de provoquer Ronaldo, sur le ton de l’humour, bien évidemment.

« J’ai vu le match durant lequel Ronaldo a battu mon record. Le but était vraiment beau. Nous avons joué à des époques très différentes, lui et moi, évidemment. Mais je me dois de le féliciter pour cet accomplissement. Maintenant, nous en reparlerons quand il aura inscrit 1283 buts. » A Bola précise : ce nombre est le total de buts inscrits par Pelé durant toute sa carrière. Perspicace, le Roi !