Manchester City a encore déroulé samedi soir. Sa nouvelle victime était Tottenham (4-1). Les Citizens possèdent 14 points de plus que le second Manchester United, qui se déplacent à West Bromwich cet après-midi.

Sur les réseaux sociaux après la rencontre, les joueurs de City ont taquiné José Mourinho, coach des Red Devils, dans une vidéo : « Gare le bus ! » ont tous chanté à l’unisson les hommes de Guardiola, en référence au style jugé défensif des équipes du « Special One ».

Manchester City players mock Jose Mourinho and United with 'park the bus' chant following Tottenham victory https://t.co/bXwbcoKHu2 pic.twitter.com/HQUBlhfLK0

— Mirror Football (@MirrorFootball) 17 décembre 2017