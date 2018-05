L’OL et ses supporters sont passés par toutes les émotions ce soir lors de cette 38e et dernière journée. Menés par Nice, les Gones s’en sont remis à un triplé de Memphis Depay pour l’emporter 3-2 et se qualifier pour la Ligue des Champions.

Ils joueront la compétition avec le PSG et Monaco mais pas l’OM, qui termine 4e du championnat. La joie était de mise au Groupama Stadium avec notamment cette image : les joueurs lyonnais qui portent leur coach Bruno Genesio en triomphe sur la pelouse, sous les applaudissements du public.