Dimanche après-midi, Manchester City a remporté un nouveau derby face à Manchester United (3-1). Forcément, la joie était intense du côté des hommes de Pep Guardiola qui se sont empressés de relayer leur joie sur les réseaux sociaux à commencer par Sergio Agüero, buteur face aux Red Devils.

Et sur la publication du Kun, on peut voir un message pour le moins explicite de Mario Balotelli, ancien de Man City. « Bleu un jour, Bleu toujours ! LOL Manchester United encore et encore. » Un troll dans le texte qui tient sans doute son origine dans la mythique célébration « why always me » de Super Mario dans le derby City-MU lors de la victoire incroyable des Citizens 6-1 à Old Trafford en 2011 où il avait notamment marqué.