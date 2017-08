Jay-Jay Okocha n’a pas peur des comparaisons. L’ancien meneur nigérian du Paris Saint-Germain, âgé aujourd’hui de 43 ans, s’est exprimé auprès du site de la FIFA en marge des prochains prix The Best FIFA Football Awards 2017 qui seront attribués le 23 octobre prochain à Londres.

Selon Okocha, Neymar lui ressemble beaucoup et prendra la succession de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. « Celui qui se rapproche le plus de mon style de jeu, c’est Neymar. Il y avait de la joie dans mon jeu et l’on voit bien qu’il est sur les mêmes sensations, il prend plaisir à jouer. En plus, il ne joue pas pour lui, il joue pour l’équipe et pas seulement pour offrir du spectacle aux tribunes. Il met son talent et ses qualités au service de l’équipe ».