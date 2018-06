Le marathon télévisuel continue encore aujourd’hui avec 4 matches de Coupe du Monde en Russie diffusés sur TF1 et BeIN Sports. Pour les fans du mondial 2018 qui ne veulent pas rater une miette de l’événement le plus important de l’année, voici le programme TV des matches du jour. On commence par le groupe H, ce jeudi à 16H, avec une rencontre opposant le Japon à la Pologne, et dans l’autre match à la même heure, le Sénégal sera opposé à la Colombie. La Pologne n’a plus rien à jouer mais les 2 places qualificatives pour les huitièmes de finales de ce groupe sont à disputer entre les 3 autres équipes, donc il y aura du suspens jusqu’au bout dans ces matches du groupe H. Dans le groupe G, malheureusement c’est tout l’inverse, les 2 premières places sont déjà attribuées à l’Angleterre et la Belgique donc le seul enjeu sera la première place du groupe, et pour le Panama et la Tunisie il ne restera qu’à sauver l’honneur. Les 2 matches de ce groupe, Angleterre-Belgique et Panama-Tunisie, se joueront à 20H aujourd’hui. L’ensemble des matches est à retrouver sur BeIN Sports 1 et 2, et le match Angleterre-Belgique sera également diffusé en clair sur TF1.

Horaires et diffusion TV des matches de Coupe du monde du jeudi 28 juin 2018 :

À 16 heures, sur beIN Sports 1 : Japon - Pologne (groupe H)

À 16 heures, sur beIN Sports 2 : Sénégal - Colombie (groupe H)

À 20 heures, sur beIN Sports 1 et TF1 : Angleterre - Belgique (groupe G)

À 20 heures, sur beIN Sports 2 : Panama - Tunisie (groupe G)

Tous les matches du jour sont également à retrouver en direct commenté sur notre live Foot Mercato.

Retrouvez ici tout le programme TV de la Coupe du Monde