Titulaire devant la défense avec le PSG face au LOSC ce samedi, Adrien Rabiot ne terminera pas la rencontre. Le Français a été remplacé par Giovanni Lo Celso à la pause.

La raison ? Une blessure derrière la cuisse selon les informations de Canal Plus. Le média ne semble pas s’alarmer non plus. Rabiot a été sorti davantage par précaution alors que Motta est déjà indisponible à ce poste.